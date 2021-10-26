“Позиції ЗСУ залишаються незмінними”: в ОС спростовують взяття під контроль території біля Гранітного

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Командування Об’єднаних сил спростовує інформацію про нібито “захоплення Збройними силами України міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області”.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у вівторок, 26 жовтня.

“Сьогодні у соціальних мережах поширилася інформація про нібито захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне. Командування Об’єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме на цій ділянці іррегулярні збройні формування РФ на території ОРДЛО, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Позиції українських військових залишаються незмінними”, – наголосили в пресцентрі штабу ОС.

Раніше видання “Бабель” із посиланням на джерело в Міноборони писало про те, що ЗСУ ввечері 25 жовтня начебто повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка у “сірій зоні” Донецької області.

Спочатку цю інформацію поширювали так звані “військові кореспонденти” окупантів і так звані сепаратистські ЗМІ.

Зазначається, що Старомар’ївка розташована біля Гранітного, їх розділяє річка Кальміус. До російсько-української війни між селами був автомобільний міст, але його підірвали у 2014 році. Зараз обидва села з’єднує пішохідний місток. Мешканці Старомар’ївки ходили до Гранітного у магазин та лікарню, а діти відвідували школу на підконтрольній Україні території.

Торік у селі проживали 150 людей, з них семеро – діти. Там вісім років нема централізованого водопостачання, магазину, аптеки та лікарні. Населений пункт перебуває у так званій “сірій зоні”.

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