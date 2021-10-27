Кремль зреагував на застосування “Байрактарів” в ООС

Дмитро Пєсков, речник президента РФ Володимира Путіна. Фото: Reuters

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.

Про це він заявив у середу, 27 жовтня, пише російське видання “Комерсант”.

“У нас дійсно особливі добрі відносини з Туреччиною, але в даному випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання про те, що постачання подібних видів озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії розмежування”, – сказав речник Путіна.

За словами Пєскова, як тільки таке озброєння потрапляє в руки військових, воно потенційно може застосовуватися “в цьому районі України і це лише призводить до дестабілізації”.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”.

“З 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу, через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом Головнокомандувача Збройних сил України було застосовано “Байрактар”. Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли українських позицій припинилися”, – повідомили в Генштабі.

Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.

“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року. Вже на початку весни в Україні пройшли випробування цих дронів.

Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.

Цьогоріч у середині липня перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ.

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