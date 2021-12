У Maxar Technologies показали супутникові фото, що показують подальше нарощування техніки ЗС РФ на кордоні

Нові супутникові фотографії, зроблені приватною американською компанією, показують, що Росія продовжила нарощувати військові сили в окупованому Криму та поблизу кордонів України протягом останніх тижнів.

Як повідомляє “Європейська правда“, знімки Maxar Technologies опублікувало агентство Reuters.

Знімки, опубліковані в четвер, 23 грудня, показують базу в Криму, насичену сотнями одиниць бронетехніки та танків станом на 13 грудня. Супутникове зображення Maxar тієї ж бази в жовтні показувало, що база була напівпорожня.

За даними Maxar, до російського гарнізону прибув новий підрозділ бригадного рівня, який складається з кількох сотень одиниць бронетехніки, що включає БМП, танки, самохідну артилерію та засоби протиповітряної оборони.

“Протягом останнього місяця наші супутникові знімки високої роздільної здатності спостерігали низку нових російських розгортань у Криму, а також на кількох тренувальних ділянках на заході Росії вздовж українського кордону”, – йдеться у заяві Maxar.

Інші зображення Maxar демонструють скупчення на полігоні Солоти в Білгородській області Росії поблизу українського кордону Фотографії, зроблені на початку грудня, показують більшу концентрацію військової техніки, ніж у вересні.

На знімках також видно, як тривають нарощування в районі Єльні – місті в Смоленській області приблизно за 260 км на північ від українського кордону, і на полігоні Погоново поблизу Воронежа.

satellite photos of Yelnya, Russia: ~200 km north of Ukraine, east of Belarus. Units of 41st Combined Arms Army, including tanks, self-propelled artillery and other military equipment (including an Iskander missile unit… though I can’t make it out). 📷@maxar pic.twitter.com/oF19tDMG9D

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) December 23, 2021