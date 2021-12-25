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У Maxar Technologies показали супутникові фото, що показують подальше нарощування техніки ЗС РФ на кордоні

25/12/2021 15:12

Нові супутникові фотографії, зроблені приватною американською компанією, показують, що Росія продовжила нарощувати військові сили в окупованому Криму та поблизу кордонів України протягом останніх тижнів.

Як повідомляє “Європейська правда“, знімки Maxar Technologies опублікувало агентство Reuters.

Знімки, опубліковані в четвер, 23 грудня, показують базу в Криму, насичену сотнями одиниць бронетехніки та танків станом на 13 грудня. Супутникове зображення Maxar тієї ж бази в жовтні показувало, що база була напівпорожня.

За даними Maxar, до російського гарнізону прибув новий підрозділ бригадного рівня, який складається з кількох сотень одиниць бронетехніки, що включає БМП, танки, самохідну артилерію та засоби протиповітряної оборони.

“Протягом останнього місяця наші супутникові знімки високої роздільної здатності спостерігали низку нових російських розгортань у Криму, а також на кількох тренувальних ділянках на заході Росії вздовж українського кордону”, – йдеться у заяві Maxar.

Інші зображення Maxar демонструють скупчення на полігоні Солоти в Білгородській області Росії поблизу українського кордону Фотографії, зроблені на початку грудня, показують більшу концентрацію військової техніки, ніж у вересні.

На знімках також видно, як тривають нарощування в районі Єльні – місті в Смоленській області приблизно за 260 км на північ від українського кордону, і на полігоні Погоново поблизу Воронежа.

Нагадаємо, раніше Maxar показував супутникові фото в кінці жовтня.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області та ін.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню. Він наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

4 грудня видання Washington Post написало: американська розвідка робить припущення, що Росія планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.

Секретар РНБОУ Олексій Данілов на брифінгу 22 грудня заявив, що на відстані 200 км від кордонів України знаходяться 122 тисячі російських військових.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

На тлі нарощення військової присутності 17 грудня міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

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