Застосування “байрактарів” на Донбасі може бути дуже ефективним лише в комплексі з іншими засобами, – турецький експерт

Розвідувально-ударний безпілотник виробництва Туреччини “Байрактар” може бути дуже ефективний на Донбасі проти озброєних терористичних угруповань, які працюють групами, але за умови його застосування в комплексі з іншими засобами.

Як передає “Новинарня“, про це в коментарі виданню АрміяInform розповів турецький військовий експерт Арда Мевлютоглу.

Він нагадав, що БПЛА Bayraktar оснащений двома або чотирма бомбами із лазерним наведенням. Одна версія бомби важить близько 8 кілограмів, інша – близько 23 кг. Вони не дуже важкі, але ефективні проти легкої бронетехніки, груп малої піхоти, невеликих артилерійських підрозділів, радарів та систем протиповітряної оборони.

“І, як ми бачили в Сирії, в Лівії, в Нагірному Карабаху, ці озброєні безпілотники можуть бути надзвичайно ефективними у боротьбі проти легких цілей, якщо їх використовувати в координації з артилерійськими підрозділами та повітряними силами. Тож на Донбасі проти озброєних терористичних угруповань, які оснащені легкою технікою та зазвичай працюють групами в легкових вантажівках, дрон “Байрактар” ​​може бути дуже ефективним”, – сказав Мевлютоглу.

Але додав: “При використанні окремо, лише окремо, в автономному режимі, “Байрактар” ​​може зазнати втрат від систем радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони. Тому його слід використовувати в координації з дружньою артилерією, системами радіоелектронної боротьби та повітряними силами. При такому скоординованому використанні “Байрактар” ​​може бути дуже ефективним на Донбасі”, – наголосив експерт.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”. Він був задіяний у відповідь на роботу батареї російських гаубиць Д-30, яка вчиняла обстріл позицій ОС у районі села Гранітне на Донеччині. Два військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув. З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і було застосовано “Байрактар”.

Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою ракетою знищив одну гармату російсько-окупаційних військ. Її обслуга розбіглася. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” (“Прапороносець”) Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.

“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року. Вже на початку весни в Україні пройшли випробування цих дронів.

Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.

Цьогоріч у середині липня перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ.

Читайте також:

“Давайте будемо чесними”: посольство США не засудило застосування ЗСУ “байрактарів” на Донбасі

