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Байден: відправка військ США в Україну не розглядається, але Путіна про “жахливі наслідки” попередив

12/12/2021 10:56

Президент США Джо Байден підтвердив, що можливість відправки американських наземних військ в Україну в разі вторгнення Росії “не розглядається”, але запевнив, що попередив очільника РФ Володимира Путіна про “жахливу ціну”, яку Росія заплатить, якщо вторгнеться в Україну

Про це повідомляє Reuters.

“Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну… що, якщо він рушить на Україну, наслідки для його економіки будуть руйнівними, руйнівними”, – повідомив Байден журналістам.

Байден також підтвердив, що можливість відправки наземних військ США в Україну в разі російського вторгнення “ніколи не розглядалася“, хоча Сполучені Штати та НАТО в такому разі “повинні будуть направити більше сил на східний фланг країн НАТО для посилення його захисту”.

Як писала “Новинарня“, раніше Байден наголошував, що Штати мають моральне та юридичне зобов’язання захищати союзників по НАТО у разі нападу, але це зобов’язання не поширюється на Україну.

“Це залежатиме від того, що робитимуть і інші країни НАТО (…) Але ідея, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використати силу для протидії вторгненню Росії в Україну, зараз (…) не актуальна”, – сказав Байден.

Нагадаємо, під час відеоконференції двох президентів, яка відбулася 7 грудня, Володимир Путін  отримав від Джозефа Байдена відмову у відповідь на вимогу щодо гарантій невступу України до Північно-Атлантичного альянсу.

Також Байден попередив Путіна, що США та союзники дадуть відповідь серйозними економічними санкціями та іншими заходами у разі військової ескалації на кордоні України.

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