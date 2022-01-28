Зеленський і Байден поговорили про підтримку України, посольство і “Н4”

Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Джо Байден провели телефонну розмову, у якій обговорили у тому числі дипломатичні зусилля для деескалації напруги та подальшу підтримку України на тлі російської загрози.

Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 28 січня, про це йдеться в комюніке обох сторін за підсумками розмови.

Білий дім зазначає, що Байден підтвердив готовність США дати рішучу відповідь, якщо президент РФ Володимир Путін наважиться на нову агресію.

Президент акцентував, що попри від’їзд родин співробітників посольства у Києві воно продовжує повноцінно працювати.

“Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкреслюючи принцип “нічого про Україну без України”. Президент Байден передав підтримку США зусиль для врегулювання конфлікту у рамках “нормандського формату” та висловив сподівання, що повторна домовленість 26 січня повернутись до режиму припинення вогню від липня 2020 року допоможе зменшити напругу і просувати виконання Мінських домовленостей”, – зазначають у комюніке.

Джо Байден нагадав, що США надали Україні за 2021 рік понад пів мільярда доларів різної допомоги, та зазначив, що Вашингтон розглядає надання додаткової макроекономічної підтримки для української економіки в умовах тиску, що виник через стягнення Росією військ до кордонів України.

Володимир Зеленський подякував США і Байдену за непохитну підтримку України, лідерство США у мобілізації світової спільноти для стримування Путіна і надану допомогу, зокрема у вигляді оборонної летальної зброї, зазначають у комюніке офісу президента.

Зеленський привітав коментар Джо Байдена щодо посольства та запевнив у подальшій стабільній роботі американського посольства в Києві.

“Володимир Зеленський висловив сподівання на здійснення Сполученими Штатами подальших кроків щодо посилення оборонної взаємодії та зміцнення оборонної спроможності нашої держави.

Президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності нашої держави в нинішній ситуації. Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України – як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій”, – йдеться в повідомленні.

Щодо “Нормандії” у Зеленського додають, що він відзначив готовність України до проведення зустрічі в цьому форматі на рівні лідерів у найближчому майбутньому.

Контекст

Це третя телефонна розмова президентів України і США за останні два місяці на тлі повідомлень американської сторони про зростання загрози масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

9 грудня 2021 року Зеленський говорив із Байденом півтори години. За словами Зеленського, тоді глава Білого дому розповів йому, про що розмовляв із Путіним 7 грудня, а Зеленський поділився новинами про ситуацію на Донбасі.

2 січня 2022 року президенти знову поговорили телефоном про російську загрозу та зміст перемовин США і НАТО з Росією. Байден запевнив Зеленського, що американські дипломати не будуть ухвалювати жодних рішень про Україну без представників України. Також глава Білого дому запевнив, що США та союзники дадуть рішучу відповідь у разі подальшого вторгнення РФ в Україну.

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