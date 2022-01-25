“Проти операції РФ під чужим прапором”: США анонсували ще більші поставки зброї Україні

Крістіна Квін (друга праворуч) під час зустрічі літака з військовою допомогою від США в "Борисполі" 25 січня. Фото: пресслужба МОУ

У 2022 році США вже надали Україні найбільшу військову допомогу за всі роки, однак у разі нападу РФ Вашингтон пришле Києву ще суттєвішу кількість зброї та боєприпасів.

Як передає “Новинарня“, про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін ввечері 25 січня в аеропорту “Бориспіль”, де відбулася зустріч третьої партії додаткового пакета американських озброєнь (ПТКР Javelin та боєприпаси до них).

Квін наголосила, що Сполучені Штати, інші союзники та партнери стоять на боці України і працюють разом, щоб пришвидшити надання безпекової допомоги на тлі зростання загрози масштабного вторгнення ЗС Росії.

За її словами, такі поставки продовжаться в майбутньому.

“За два з половиною роки в Україні я відвідувала підрозділи Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби по усій країні. І з мого особистого досвіду скажу, що вони дисципліновані, добре забезпечені та навчені. Хочу підкреслити, що російські солдати, які підуть в Україну за наказом Кремля, зіткнуться з жорстоким спротивом, і Росія зазнає значних втрат. Якщо президент Путін піде на цей безрозсудний крок, то ми надамо більшу технічну допомогу Україні, ніж ми уже надали!”, — наголосила Крістіна Квін, яку цитує пресслужба МОУ.

Глава американського посольства підкреслила, що цього року Україні надано найбільшу оборонну допомогу зі США, ніж у будь-який із попередніх років, починаючи з 2014-го – на 650 млн доларів.

Загалом із 2014 року американці надіслали Києву військової допомоги більш ніж на 2,7 млрд доларів.

Квін процитувала президента США Джо Байдена: “Якщо будь-які російські війська перейдуть український кордон, то це буде вторгненням, за яким буде слідувати швидку, жорстку і об’єднану реакцію. Це буде реакція і США, і наших союзників”.

“Ми знаємо, що Росія використовує кібератаки, операції під чужим прапором, різні спроби посіяти розбрат. І ми усі повинні бути на сторожі подібних дій і стежити за тим, щоб перш ніж повідомляти про ситуацію, ми зважили, з якого джерела вона походить. Давайте не дозволимо Росії використати операцію під чужим прапором, щоб розпочати агресію проти України. Попри все, що відбувається, Сполучені Штати підтримують України. Ми надаємо перевагу дипломатичному шляху, але який би шлях не обрала Росія, ми будемо готові захистити Україну. Слава Україні!” — завершила пані Квін свій виступ у “Борисполі”.

Передісторія

Як відомо, 22 січня до аеропорту “Бориспіль” прибула перша партія оборонної допомоги зі США у межах пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів. Це були протитанкові ракетні комплекси Javelin з ракетами та одноразові ручні гранатомети SMAW-D.

Наступного дня Україна отримала другу партію – вантаж у 80 тонн зброї, зокрема снаряди.

25 січня прибули ще 80 тонн допомоги від Штатів – додаткові протитанкові ракетні комплекси Javelin і ракети до них.

При цьому глава МОУ Олексій Резніков анонсував прибуття ще й четвертого літака з обладнанням та озброєнням від США.

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