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До України прибула друга партія американської зброї

24/01/2022 09:15

В Україну прибув літак із 80 тоннами зброї – другою партією оборонної допомоги зі США у рамках пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Про це в неділю, 23 січня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков у твіттері.

“Других птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів у США!”, – написав очільник Міноборони.

Нагадаємо, 22 січня до аеропорту “Бориспіль” прибула перша партія оборонної допомоги зі США у межах пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.

У грудні 2021 року стало відомо, що в рамках “секретного” пакета допомоги Сполучені Штати, серед іншого, надішлють Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.

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