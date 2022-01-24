До України прибула друга партія американської зброї

Фото: Олексій Резніков/Twitter

В Україну прибув літак із 80 тоннами зброї – другою партією оборонної допомоги зі США у рамках пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Про це в неділю, 23 січня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков у твіттері.

“Других птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів у США!”, – написав очільник Міноборони.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine’s defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

Нагадаємо, 22 січня до аеропорту “Бориспіль” прибула перша партія оборонної допомоги зі США у межах пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.

У грудні 2021 року стало відомо, що в рамках “секретного” пакета допомоги Сполучені Штати, серед іншого, надішлють Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.

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