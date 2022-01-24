США можуть направити свої війська до країн Балтії та східної Європи, – NYT

Ілюстративне фото

Президент Сполучених Штатів Джо Байден розглядає можливість розміщення кількох тисяч солдатів, а також військових кораблів і літаків союзників по НАТО в країнах Балтії та Східної Європи.

Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на власні джерела.

Військова присутність США в Європі може розширитися на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії в Україну.

За даними NYT, міністерство оборони США представило Байдену варіанти відправки до п’яти тисяч військових до Східної Європи.

У разі погіршення ситуації контингент може бути збільшений в десятки разів. Частина військ може бути відправлена зі США, частина – передислокована з європейських країн. Жоден із варіантів не передбачає відрядження солдатів до України.

Джерела NYT відзначають, що Байден може ухвалити рішення про збільшення військового контингенту цього тижня.

Водночас президент Росії Володимир Путін хотів уникнути присутності американських військ у Литві, Латвії та Естонії.

Нагадаємо, Данія планує посилити безпеку регіону через загрозу з боку Росії та запропонувала НАТО скерувати фрегат й чотири винищувачі F-16 до Балтійського моря.

Читайте також:

Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США й зобов’язав вивезти сім’ї

Країни Балтії передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger