Данія скеровує до Балтійського моря винищувачі й фрегат через поведінку Росії

Ілюстративне фото. F-16. Фото: Anadolu

Данія планує посилити безпеку регіону через загрозу з боку Росії та запропонувала НАТО скерувати фрегат й чотири винищувачі F-16 до Балтійського моря.

Про це пише агентство ERR у вівторок, 11 січня.

“НАТО вітала пропозицію щодо підтримки. У данському парламенті дуже сильна підтримка вкладу Данії у Балтійське море. Ми неодноразово бачили єдність у цьому питанні, і це, звісно, ​​пов’язане з нашою власною безпекою та регіоном”, – заявила посол Данії Крістіна Місковяк.

Вона зауважила, що такий крок необхідний для стримування агресії з боку Росії поблизу кордонів.

“Ми спостерігаємо агресивну та загрозливу поведінку Росії і зараз, і в Криму з 2014 року. Тому ми зміцнюємо нашу оборону. Ми реагуємо на події Росії”, – додала посол.

Метою Росії, як вважає дипломат, є розкол союзницьких відносин інших країн, втім рішення Данії щодо посилення безпеки Балтійського регіону свідчать лише про їх зміцнення.

За словами міністра оборони Данії Калле Лаанет, сьогодні у НАТО ведуться переговори щодо посилення безпеки східного крила Альянсу.

Військово-морський фрегат прибуде до Балтійського моря вже всередині січня й перебуватиме там протягом трьох місяців.

Читайте також:

Данія заарештувала російське наукове судно “Академік Іоффе”