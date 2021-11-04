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Данія заарештувала російське наукове судно “Академік Іоффе”

04/11/2021 19:17

Данія на рейді порту Скаген заарештувала російське наукове судно “Академік Іоффе”, яке використовується Інститутом океанології Російської Академії наук.

Про це в четвер, 4 листопада, інформує “Радіо Свобода” з посиланням на пресслужбу  міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Інцидент трапився 1 листопада. Корабель заарештований у рамках позову, пов’язаного з його попередньою роботою.

У МЗС не уточнили, чи затриманий екіпаж корабля і який позов став причиною арешту.

У 2019 році видання Baird Maritime повідомляло, що канадський туроператор One Ocean Expeditions звинуватив Росію в тому, що вона здала йому в оренду цей корабель та однотипне судно “Академік Вавілов” для перевезення туристів, але потім забрала їх на порушення договору.

Інститут океанології інцидент поки що не коментував.

МЗС не повідомляє, який позов став причиною арешту. 2 листопада Балтійський федеральний університет у Калінінграді звітував про завершення наукової експедиції на судні “Академік Іоффе”, яка тривала 45 діб.

Науковці досліджували глибоководні проходи донної антарктичної води в північно-східній частині Атлантичного океану, інформує “Русский Запад”.

Довідково

Судно “Академік Іоффе” побудоване 1988 року у Фінляндії. Корабель обладнаний випромінювачем гідроакустичних сигналів, який може опускатися у воду через шахту в корпусі. Судно використовується для експериментів щодо далекого поширення звуку в океані. Вони проводяться для океанології, але можуть мати і військове призначення.

У публікації Інституту океанології стверджується, що за рахунок круїзів з туристами на двох згаданих кораблях підтримувався весь російський науковий флот до отримання щорічного фінансування на суму мільярд рублів. Однак, за підрахунками інституту, на повноцінне утримання суден потрібно не один, а три мільярди рублів на рік.

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