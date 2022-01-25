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В Україну прибула третя партія зброї зі США

25/01/2022 18:18

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У міжнародному аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з новою партією додаткової оборонної допомоги зі США у рамках пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Про це у вівторок, 25 січня, передає “Укрінформ”.

Він містить сучасне обладнання і боєприпаси для підтримки Збройних сил України у зусиллях із захисту суверенітету й територіальної цілісності країни.

“Щойно приземлився ще один борт із американською допомогою. Дуже переконливий вантаж. Підтримка союзників вже перевищила всі очікування. І це лише початок. Прорвемось”, – написав у фейсбуці журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, 22 січня до аеропорту “Бориспіль” прибула перша партія оборонної допомоги зі США у межах пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.
Це були протитанкові ракетні комплекси Javelin та одноразові ручні гранатомети SMAW-D.

Наступного дня Україна отримала другу партію. Це був вантаж у 80 тонн зброї.

У грудні 2021 року стало відомо, що в рамках “секретного” пакета допомоги Сполучені Штати, серед іншого, надішлють Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.

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Україна

В Україну прибула третя партія зброї зі США

доповнюється У міжнародному аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з новою партією додаткової оборонної допомоги зі США у рамках пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів. Про це у вівторок, 25...

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