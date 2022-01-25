В Україну прибула третя партія зброї зі США

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У міжнародному аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з новою партією додаткової оборонної допомоги зі США у рамках пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.
Про це у вівторок, 25 січня, передає “Укрінформ”.
Він містить сучасне обладнання і боєприпаси для підтримки Збройних сил України у зусиллях із захисту суверенітету й територіальної цілісності країни.
“Щойно приземлився ще один борт із американською допомогою. Дуже переконливий вантаж. Підтримка союзників вже перевищила всі очікування. І це лише початок. Прорвемось”, – написав у фейсбуці журналіст Андрій Цаплієнко.
Нагадаємо, 22 січня до аеропорту “Бориспіль” прибула перша партія оборонної допомоги зі США у межах пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів.
Це були протитанкові ракетні комплекси Javelin та одноразові ручні гранатомети SMAW-D.
Наступного дня Україна отримала другу партію. Це був вантаж у 80 тонн зброї.
У грудні 2021 року стало відомо, що в рамках “секретного” пакета допомоги Сполучені Штати, серед іншого, надішлють Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.
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