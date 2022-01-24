МЗС України прокоментувало рішення США вивозити родини дипломатів

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Міністерство закордонних справ України вважає передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважило, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.

Про це в понеділок, 24 січня, заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає “Європейська правда”.

“Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається сталою з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону почалося ще в квітні минулого року”, – зауважив Ніколенко.

Він пояснив, що рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Речник МЗС закликав також спокійно сприймати те, що американцям рекомендують реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу, тому що це поширена міжнародна практика для підтримки зв’язку зі своїми громадянами за кордоном і в українського МЗС є аналогічна система “Друг”.

“Російська Федерація нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. В українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, щоби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави. У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій”, – наголосив Олег Ніколенко.

Він зазначив, що президент, глава МЗС та вся українська дипломатія зараз консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, щоби стримати РФ від агресії, забезпечити безпеку українських громадян та держави.

“У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних спроможностей України, зокрема надання новітньої зброї та техніки”, – додав Ніколенко.

Нагадаємо, 24 січня Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

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