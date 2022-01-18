“Армія і дипломатія надійно захищають Україну”: Кулеба закликав не піддаватися на “інфострашилки” щодо наступу РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав громадян України не піддаватися на “інфострашилки”, пов’язані з масштабним наступом російських військ.
Про це глава української дипломаті заявив у твіттері у вівторок, 18 січня.
“Роки російської агресії навчили: ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням. Мета – зробити нас слабшими зсередини. Не ведіться на “інфострашилки”, – написав Кулеба.
“Військо і дипломатія надійно захищають Україну. Українці перемагають з гарячим серцем, але холодною головою”, – додав він.
Роки російської агресії навчили: ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням. Мета — зробити нас слабшими зсередини. Не ведіться на «інфо-страшилки». Військо і дипломатія надійно захищають Україну. Українці перемагають з гарячим серцем, але холодною головою.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 18, 2022
“Can’t agree more! Це той тип та зміст повідомлень, яких дуже бракувало в останній місяць, у часи зростання паніки. Добре, що про це почали говорити, дякую Дмитрові Кулебі. Сподіваюся та мрію, що це стане загальним наративом”, – прокоментував у фейсбуці журналіст, редактор Сергій Сидоренко.
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