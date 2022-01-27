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США погрожують закрити “Північний потік-2” у випадку подальшої агресії РФ проти України

27/01/2022 22:06

Сполучені Штати попереджають росіян, що відкриття газопроводу “Північний потік-2”, який має доставляти російський газ до Західної Європи, можуть зупинити, якщо РФ почне масштабне вторгнення до України.

Про це в четвер, 27 січня, інформує BBC.

“Північний потік-2” має проходити з російського Виборга до Німеччини, і в четвер представники США в Берліні заявили, що проєкт може наштовхнутися на санкції, якщо Росія розпочне нові бойові дії.

“Я хочу бути дуже ясним: якщо Росія так чи інакше вторгнеться до України, “Північний потік-2″ не рухатиметься далі”, — сказав речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він додав, що “не збирається вдаватися в конкретику”, як саме запуску газогону буде зупинений. Також залишаються питання щодо того, чи матимуть США повноваження заблокувати європейський проєкт.

“Ми співпрацюватимемо з Німеччиною, щоб переконатися, що вона не просунеться вперед [стосовно справи з “Північним потоком-2″]”, – зазначив Прайс.

У той час як Штати наполягають, що повністю заблокують відкриття газопроводу, Німеччина лише заявляє, що не виключає введення санкцій щодо Nord Stream II.

Міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок заявила в парламенті, що західні союзники “працюють над сильним пакетом санкцій”, що охоплюють різні аспекти, включаючи “Північний потік-2”. Водночас вона додала, що воліла б “продовжити діалог” з Москвою.

Коментарі глави МЗС ФРН прозвучали після того, як посол Німеччини в США Емілі Габер написала у твіттері, що “нічого не буде вирішено, включно з “Північним потоком-2″, якщо Росія порушить суверенітет України”.

Контекст

Російський газопровід “Північний потік-2” з РФ до ФРН уже добудований, але федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора газогону.

Після того, як Bundesnetzagentur винесе попереднє рішення щодо “Північного потоку-2”, його повинна розглянути Єврокомісія. Остаточне рішення агентства залежатиме від висновків ЄК.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна буде залучена до процесу сертифікації “Північного потоку-2” під час розгляду цього питання Європейською комісією.

Німецький енергетичний регулятор повідомив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу “Північний потік-2” не варто очікувати в першій половині 2022 року.

США і ФРН, даючи “зелене світло” добудові газогону, погрожували санкціями Кремлю у разі, якщо він використовуватиме маніпуляції енергоносіями як зброю.

підготував: Владислав Крамаренко

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