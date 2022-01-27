США працюють над направленням газу до Європи, якщо Росія перекриє вентиль

Американські чиновники ведуть переговори зі світовими постачальниками газу задля уникнення енергетичної кризи в Європі у випадку газового шантажу з боку Росії.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що США готуються до перенаправлення поставок скрапленого природного газу з усього світу до Європи в разі скорочення газопотоку з Росії, “намагаючись послабити найпотужнішу економічну зброю Путіна”.

“Щоб переконатися, що Європа зможе пережити зиму та весну, ми очікуємо, що будемо готові забезпечити альтернативні поставки, які покриють більшу частину потенційного дефіциту”, – сказав з цього приводу високопоставлений чиновник у США.

“Підготовка до масових поставок газу є частиною кампанії США та їхніх європейських союзників, щоб показати Путіну єдиний і послідовний фронт у надії стримати його від вторгнення в Україну”, – пише The Guardian.

У цьому контексті наводиться заява президента США Джо Байдена 25 січня про те, що він розгляне можливість запровадження персональних санкцій проти самого президента РФ Путіна.

Британський прем’єр Борис Джонсон зазначив, що Німеччина стурбована введенням санкцій проти Росії – через залежність Берліна від російського газу. Також він заявив, що Британія готова розмістити більше військ у Східній Європі, якщо Україна піддасться нападу.

підготував: Владислав Крамаренко

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