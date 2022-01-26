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У Нідерландах готують план на випадок відсутності російського газу

26/01/2022 10:20

Уряд Нідерландів розробить план на випадок дефіциту газу через російську ескалацію щодо України.

Як передає сайт NOS, про це заявив міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Джеттен.

“Ми повинні підготуватися до всіх сценаріїв, включаючи найбільш негативний – повне відключення від газу з Росії. Мета – щоб домогосподарства та лікарні в будь-якому разі були забезпечені газом”, – сказав урядовець.

Міністр планує переговори з великими споживачами газу, щоб оцінити необхідні обсяги і які наслідки будуть при дефіциті газу.

Країни ЄС домовилися, що всі вони складуть план аварійної ситуації на випадок перебоїв у постачанні газу. Держави з достатньою його кількістю мають допомагати іншим у випадку проблем.

“У Нідерландах достатньо запасів газу, щоб пережити цю зиму. Можна закликати до європейської солідарності. Я також обговорював це зі своїми колегами на цих вихідних”, – сказав Джеттен.

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