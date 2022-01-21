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Нідерланди відкриті до поставок оборонної зброї в Україну

21/01/2022 18:47

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що його держава готова надати військову допомогу Україні.

Про це інформує видання AD.

“Якщо буде запит через НАТО, ми подивимося на нього з розумінням”, – сказав нідерландський дипломат.

Він наголосив, що такого звернення поки немає. Попередній запит був заблокований Німеччиною за підтримки Нідерландів, сказав міністр.

“Причиною тоді були побоювання можливої ескалації. Але ситуація змінилася, контекст змінюється майже щодня”, – заявив Хукстра.

Міністр також заявив про готовність розглянути це питання, якщо запит про зброю надійде безпосередньо до Нідерландів: “Критерії оцінки експорту зброї дійсно діють, ми їх перевіримо”.

Також не виключена участь у європейській навчальній місії, сказав Хукстра.

Напередодні більшість Палати представників Нідерландів також виступила за підтримку України в оборонній сфері. Йдеться про представників партій, які входять до керівної коаліції.

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