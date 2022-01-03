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Байден – Зеленському: США та союзники дадуть рішучу відповідь у разі подальшого вторгнення РФ в Україну

03/01/2022 00:47

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Президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Сполучені Штати та їхні союзники “дадуть рішучу відповідь” у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну.

Про це близько півночі 3 січня за київським часом (ввечері 2 січня за Вашингтоном) повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

“Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну”, – зазначила Псакі.

За її словами, лідери двох держав у своїй розмові “висловили підтримку дипломатичним зусиллям, починаючи наступного тижня двосторонній діалог зі стратегічної стабільності – в НАТО через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі”.

Також Байден наголосив на відданості Сполучених Штатів та їхніх союзників принципу “нічого про вас без вас” (тобто в даному випадку “нічого про Україну без України”).

Окрім того, очільник США вкотре запевнив у підтримці Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.

“Він також висловив підтримку заходів зміцнення довіри задля деескалації напруженості на Донбасі та активної дипломатії для імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату”, – зазначила Псакі.

ОНОВЛЕНО

“Перша міжнародна розмова року з президентом США доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку”, – зазначив Володимир Зеленський на сторінці президента України у твітері.

Нагадаємо, 30 грудня Байден другу телефонну розмову за місяць із президентом Росії Володимиром Путіним. Вона тривала 50 хвилин. Серед іншого обговорювали загострення навколо України.

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