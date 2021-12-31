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Україна, НАТО, дипломатія: про що майже годину говорили Путін і Байден

31/12/2021 09:40

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

“Президент Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Президент Байден також висловив підтримку дипломатичним крокам, які розпочнуться у наступному році з двосторонніх переговорів зі стратегічної стабільності, в НАТО через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Президент Байден повторив, що істотний прогрес у цих переговорах може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації”, – йдеться у повідомленні.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що введення масштабних санкції проти Росії у випадку ескалації ситуації в Україні загрожує повним розривом дипломатичних відносин зі США.

Про це йдеться у повідомленні Кремля за результатами телефонної розмови президентів США і Росії.

“З російської сторони була дана вичерпна відповідь на знову згаданий Джозефом Байденом варіант ухвалення “масштабних” санкцій проти Росії у випадку ескалації ситуація довкола України. Зокрема, сказано, що це стало б надсерйозною помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин”, – зазначено на сайті Кремля.

Додамо, що на тлі стягування російських військ до кордонів України та на її тимчасово окуповані території США і країни ЄС активізували роботу із розробки нових санкцій, які можуть бути накладені в разі вторгнення.

На сайті президента РФ зазначили, що Путін “дав детальні пояснення принципових підходів, закладених в основу російських проєктів Угоди між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки і Угоди Російської Федерації з державами-членами Організації Північноатлантичного договору”.

“Підкреслено, що результатом спільної роботи мають стати тверді правові гарантії, які виключають просування НАТО на схід і розміщення загрозливих систем озброєння в безпосередній близькості від російських кордонів. Акцентовано, що безпека кожної країни має бути забезпечена тільки на основі суворого дотримання принципа неподільності безпеки”, – зазначено в повідомленні Кремля.

Там також сказано, що Путін підкреслив бажаний результат співпраці США і Росії – “тверді правові гарантії, які виключають просування НАТО на схід і розміщення загрозливих систем озброєння у безпосередній близькості від російських кордонів”.

Сторони домовилися, що перемовини США-Росія почнуться 9-10 січня в Женеві, а продовжаться у межах ради Росія-НАТО 12 січня в Брюсселі.

Нагадаємо, що відбулась телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним, яка тривала менше години. Друга за місяць розмова двох лідерів відбулася на тлі зростання напруженості навколо України.
Сторони планували обговорити деталі майбутніх перемовин формату США-Росія, запланованих на 10 січня в Женеві. Участь президентів у цьому саміті не передбачається.

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