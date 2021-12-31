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Байден із Путіним розмовляли по телефону 50 хвилин

31/12/2021 00:17

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, яка стосувалася, зокрема, занепокоєнь нарощуванням військової потужності РФ біля кордону з Україною.

Про це повідомляють АР та Reuters.

Розмова розпочалася о 15:35 за східноамериканським часом (22:35 за Києвом) і тривала 50 хвилин.

Білий дім поки не видав підсумкового документа за результатами спілкування.

Напередодні Білий дім заявив, що президент Байден прийняв пропозицію Путіна поспілкуватися 30 грудня телефоном для обговорення низки тем, включно з очікуваними дипломатичними переговорами з РФ.

Очікувалося, що президенти обговорять загострення навколо України, а також майбутні переговори з безпеки наступного місяця, напружену ситуацію в Європі та поточні переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Раніше цього тижня Державний департамент США підтвердив проведення впродовж 10-13 січня серії переговорів з російською стороною щодо ситуації навколо України. Зокрема, заплановані обговорення як у двосторонньому форматі в межах діалогу США-Росія зі стратегічної стабільності, так і в багатосторонньому – в Раді НАТО-Росія, а також у Постійній раді ОБСЄ.

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