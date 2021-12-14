Після розмови Байдена і Путіна Росія не відвела війська від кордонів України, – Зеленський

Фото: пресцентр ОПУ

Скорочення кількості російського військового угруповання біля кордонів з Україною після нещодавніх переговорів президентів Сполучених Штатів Америки й Росії не відбулося.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого опублікований на сайті глави держави у вівторок, 14 грудня.

“Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією”, – зазначив Зеленський.

Водночас глава держави запевнив, що Україна захищатиме свою землю і своїх людей за будь-яких обставин і від будь-яких посягань.

“Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень. Безперечно, ми вдячні за надану підтримку, але колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних перегорів щодо миру на сході України”, – наголосив президент.

Він нагадав, що українська сторона не “грає” зброєю, не виставляє війська під кордон, не робить силових кроків щодо тимчасово окупованої території держави, а постійно наполягає на активізації дипломатії.

“Україна готова докласти всіх необхідних зусиль, щоб мир був чесним і довготривалим. Це інтерв’ю перетвориться на товсту книгу, якщо я почну перелічувати всі пропозиції та намагання активізувати переговори, які російська сторона отримала від нас за роки війни. Але вистачить і одного невеликого абзацу, щоб переказати відповіді Росії, бо всі вони зводяться до неготовності визнати себе стороною цієї війни. Її роль за переговорним столом – наполягати на тому, що треба говорити з сепаратистами на Донбасі. А хто ці сепаратисти? На окупованій території всім керують російські офіцери та російські урядовці”, – наголосив Зеленський.

Читайте також:

Америка може збільшити кількість своїх військових на східному фланзі НАТО