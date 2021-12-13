Америка може збільшити кількість своїх військових на східному фланзі НАТО

Речниця Білого дому Джен Псакі. Фото: ЕРА

У Білому домі розглядають варіант розміщення додаткового контингенту військ у східноєвропейських країнах Північноатлантичного Альянсу в разі можливого вторгнення Росії до України.

Про це на пресбрифінгу в понеділок, 13 грудня, заявила речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує “Українська правда”.

“Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато наших союзників у НАТО мали намір збільшити присутність (в регіоні Східної Європи – ред.), мали намір на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Безсумівно, такі заходи (США – ред.) також розглядають в разі, якщо Росія вирішить здійснити напад на Україну”, – сказала Псакі.

Читайте також:

США поки не будуть змінювати розміщення американських військ у світі. Але посилять розгортання сил для стримування РФ і Китаю

Передісторія ескалації

Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

Однак 21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

Сполучені Штати готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона мала можливість забезпечити захист своєї території від подальшої військової агресії РФ, заявив 4 грудня глава Пентагону Ллойд Остін.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

Читайте також:

Місяць російської загрози на кордоні: заяви, факти, події. ВЕЛИКА ІНФОГРАФІКА

Німецький таблоїд лякає планом Росії захопити Київ