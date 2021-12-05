Пентагон готовий допомогти Україні для оборони від загрози РФ

Сполучені Штати готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона мала можливість забезпечити захист своєї території від подальшої військової агресії РФ.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє “Укрінформ” із посиланням на Bloomberg.

Остін наголосив, що важливо, щоб Україна мала ресурси, необхідні для самооборони, хоча він відмовився уточнити, яку саме додаткову допомогу США можуть надати українським військовим.

“Ми й надалі збираємося робити усе можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію”, – запевнив міністр оборони США.

Як зазначив урядовець, ще є можливість розрядити ситуацію навколо кордону України з РФ.

“Я вважаю, що тут ще є багато простору для дипломатії та роботи лідерів країн. І знову ж таки, ми будемо продовжувати співпрацю з нашими союзниками в регіоні та нашими регіональними партнерами”, – сказав Остін на конференції у Фонді Рональда Рейгана, що відбулася в суботу, 4 грудня, в штаті Каліфорнія.

Натомість агенція Fitch у своєму базовому прогнозі не розглядає зростання ескалації на кордоні РФ та України тим чинником, що може перерости у гарячий військовий конфлікт.

“Стратегічний розрахунок [Москви] щодо вторгнення залишається незрозумілим, тому наш базовий сценарій, як і раніше, не розглядає переростання ситуації у повномасштабну війну з Україною”, – йдеться в повідомленні агенції.

Як зазначається, наразі біля кордонів України вже зосереджено близько 100 тисяч російських військових.

Як писала “Новинарня“, раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що вторгнення військ РФ може відбутися у січні-лютому відразу за кількома напрямками: через ділянки східних кордонів (як контрольовані, так і не підконтрольні Києву), а також із Криму та Білорусі.

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