Завтра Байден переговорить з Путіним

Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден 30 грудня проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони обговорять низку тем, включаючи майбутні дипломатичні контакти США і Росії.

Про це заявила прессекретар Ради національної безпеки США Емілі Горн у середу, 29 грудня, інформує CNN.

Переговори запросив Путін, і Байден погодився, бо “вважає, що коли справа доходить до Росії, ніщо не може замінити прямий діалог лідерів”, передає телеканал.

Президенти обговорять низку питань, зокрема майбутні переговори США та Росії щодо “гарантій безпеки”.

“…Адміністрація Байдена продовжує проводити активну дипломатичну роботу з нашими європейськими союзниками та партнерами, консультуючи і координуючи загальний підхід у відповідь на нарощування військової могутності Росії на кордоні з Україною. Президент Байден розмовляв із європейськими лідерами, і представники адміністрації Байдена контактували з НАТО, ЄС та ОБСЄ”, — заявила Емілі Горн.

Пізніше інформацію про майбутні переговори офіційно підтвердили у Білому домі.

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