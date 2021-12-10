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Розмова Зеленського із Байденом тривала півтори години: про що йшлося

10/12/2021 01:50

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Про це пізно ввечері в четвер, 9 грудня, повідомила пресслужба Банкової.

Розмова тривала півтори години, розповів в ефірі ток-шоу “Право на владу” каналу “1+1” розповів керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

Відомо, що переговори розпочалися о 20:34 – пізніше, ніж були заплановані. Як анонсував речник президента Сергій Никифоров, розмова мала розпочатися о 19:30 за київським часом.

“Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Відбувся обмін оцінками щодо перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії”, – ідеться в повідомленні ОП.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна пройшла ще 7 грудня.

Глава Української держави “подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі”, сповіщає ОП.

“Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах”, – сказано в пресрелізі.

Зазначається, що глави держав також предметно обговорили “шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває”.

Окрему увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки. Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект “Північний потік-2” “виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії”.

“У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України”, – зазначили в ОП.

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Україна

Розмова Зеленського із Байденом тривала півтори години: про що йшлося

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Про це пізно ввечері в четвер, 9 грудня, повідомила пресслужба Банкової. Розмова тривала півтори години, розповів в...

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