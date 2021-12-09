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Не розглядається, – Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення Росії

09/12/2021 10:35

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що розміщення військ США на території України для запобігання потенційному вторгненню Росії “не розглядається”.

Про це інформує Reuters у четвер, 9 грудня.

Американський лідер запевнив, що Штати мають моральне та юридичне зобов’язання захищати союзників по НАТО у разі нападу, але це зобов’язання не поширюється на Україну.

“Залежатиме від того, що робитимуть і інші країни НАТО (…) Але ідея, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використати силу для протидії вторгненню Росії в Україну, зараз (…) не актуальна”, – сказав Байден.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін під час відеоконференції з американським лідером Джо Байденом, яка відбулася 7 грудня, отримав відмову у відповідь на вимогу щодо гарантій невступу України до Північно-Атлантичного альянсу.
Також Байден попередив Путіна, що США та союзники дадуть відповідь серйозними економічними санкціями та іншими заходами у разі військової ескалації на кордоні України.

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