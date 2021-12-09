Не розглядається, – Байден про розміщення військ США в Україні у разі вторгнення Росії

Президент США Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що розміщення військ США на території України для запобігання потенційному вторгненню Росії “не розглядається”.

Про це інформує Reuters у четвер, 9 грудня.

Американський лідер запевнив, що Штати мають моральне та юридичне зобов’язання захищати союзників по НАТО у разі нападу, але це зобов’язання не поширюється на Україну.

“Залежатиме від того, що робитимуть і інші країни НАТО (…) Але ідея, що Сполучені Штати збираються в односторонньому порядку використати силу для протидії вторгненню Росії в Україну, зараз (…) не актуальна”, – сказав Байден.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін під час відеоконференції з американським лідером Джо Байденом, яка відбулася 7 грудня, отримав відмову у відповідь на вимогу щодо гарантій невступу України до Північно-Атлантичного альянсу.

Також Байден попередив Путіна, що США та союзники дадуть відповідь серйозними економічними санкціями та іншими заходами у разі військової ескалації на кордоні України.

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