Зеленський закликав світових лідерів і ЗМІ “не нагнітати паніку” на шкоду Україні

Фото: пресцентр ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо ймовірної війни з Росією, бо це шкодить економіці України.

Про це він сказав у спілкуванні з іноземними журналістами в Києві у п’ятницю, 28 січня.

Зеленський зазначив, що сьогодні він не бачить загрози більшої ескалації, ніж вона була минулого року.

“Так, збільшилась кількість військових, але я про це говорив на початку ще 2021 року, коли говорилось ще про військові навчання РФ. Тоді було велике збільшення, тоді нас підтримали і Сполучені Штати, і наші європейські друзі. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж вона була тоді, у пік навчань”, – сказав Зеленський, якого цитує “Українська правда”.

Він підкреслив, що 2021 року ситуація також була дуже гострою, але такої інформаційної політики, як сьогодні, в українському та світовому інфопросторі не було.

“Я вважаю, і про це ми говорили з президентом (Джо Байденом у телефонній розмові 27 січня – “Н”), що ця політика повинна бути виваженою. Я не кажу, що він (Байден) впливає на ЗМІ, вони вільні. Але політика повинна бути виваженою. Журналісти, якщо вони хочуть знати, якою є ситуація, нехай вийдуть в Київ. У нас що, їздять танки по вулицях? Ні… Але відчуття зі ЗМІ, що в нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка”, – зазначив президент Зеленський.

Він не виключив можливість ескалації, але сказав, що нагнітання в інфопросторі шкодить економіці України.

“Я говорив, що я розпочав говорити з лідерами держав і пояснювати їм, що нам потрібно на сьогодні стабілізувати економіку нашої держави через всі ці сигнали, що завтра війна“, – сказав Зеленський.

“Cигнали пішли навіть від поважних лідерів держав, вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою, говорять: “Завтра буде війна”. Це паніка. Паніка на ринках, паніка у фінансовому секторі. Скільки це коштує нашій державі?” – підкреслив Зеленський.

Журналіст британського телеканалу Sky News на брифінгу запитав: “Деякі люди підозрюють, що ви трошки применшуєте загрозу для того, щоби зберегти вашу економіку, і що американці все-таки мають рацію у тім, що може статися війна. Ви згодні з такою оцінкою чи ні?”

На це Володимир Зеленський відповів жартом, згадавши підозру Петрові Порошенку.

“Дуже дивно, що мене підозрюють… Мені здається, що я у своєму житті нічого не робив, щоб мене підозрювали. Ви мене плутаєте з іншим президентом України”, – сказав Зеленський.

“Я вважаю, для мене, спершу важлива людина, а потім – економіка. Для мене питання ескалації настільки ж важливе, і не менше, як для Сполучених Штатів й інших країн-партнерів.

Я не керую державою так, як, до речі, у вашому фільмі – не знаю, як, до речі, англійською – “Не дивись вгору”. Ми дивимось вгору! Ми точно розуміємо, що відбувається, і ми про це говоримо з нашими людьми.

Але ми в цій ситуації перебуваємо вже вісім років, і для нас важливо дивитись не тільки вгору, а й під ноги”, – заявив президент України.

Також Зеленський висловив думку, що консультації політичних радників у “нормандському форматі” 26 січня свідчать про якесь бажання до діалогу.

“Все ж таки, треба дуже-дуже обережно висловлювати щоденно, щохвилини, щосекунди, що “завтра буде війна”. Не можна сказати, що війна буде завтра чи “повірте мені, будь ласка, війна буде до кінця лютого”. Або сказати, як сказали у листопаді: “війна буде до кінця року”, – а потім сказати: “Послухайте! Всіх із Новим роком, але ми зараз отримали інформацію: війна може бути в січні-лютому”.

Я ще раз говорю: вона може бути. На жаль! І давайте тут ставити три крапки. Але точно не ставити одну крапку. І казати, що “так, вона буде”. Тому що ми розуміємо, що відбувається з людьми. Це сміливий народ, але сміливий народ має ще захищати свою державу, і ще працювати, і ще виховувати дітей. Бо це – життя”, – заявив Зеленський.

Заява президента України про перебільшення загрози РФ західними лідерами стала новиною у світових ЗМІ. Дехто в коментарях риторично запитує, чому ж Україна тоді просила про поставки зброї для відбиття агресії?

Нагадаємо, напередодні телерадіокомпанія CNN з посиланням на анонімного українського високопосадовця повідомила, що Джо Байден і Володимир Зеленський під час телефонної розмови нібито посперечалися щодо реальної загрози російського вторгнення. Президент США нібито попередив, що це майже безсумнівно станеться, тоді як Зеленський запевняв, що загроза не настільки однозначна.

Анонімне джерело також стверджувало, що Байден нібито сказав, що США не нададуть суттєво більше військової допомоги.

У Білому домі назвали ці анонімні коментарі такими, що не відповідають дійсності, зокрема щодо майже невідворотного вторгнення Росії у лютому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив чутки про те, що президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський посперечалися під час розмови.

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