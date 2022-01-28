СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3980610 +34408
Летальні випадки:
99882 +144
Одужали:
3608094 +6142
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17848132 (+91934). Оновлено: 08:15 28.01.2022
Home / Україна / Політика / Арахамія заявив, що США і Захід “сіють паніку” щодо нападу РФ на Україну і назвав це “недружнім кроком”

Арахамія заявив, що США і Захід “сіють паніку” щодо нападу РФ на Україну і назвав це “недружнім кроком”

28/01/2022 16:00

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія знову заявив, що Захід та США своїми заявами “сіють паніку” щодо нападу Російської Федерації на Україну.

Про це він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради в п’ятницю, 28 січня.

“Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п’ять “точних дат” (вторгнення, – ред.) вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України… Ми спілкуємось по дипломамтичним каналам. Пан Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ постійно піднімає це питання, тому що це – не по-дружньому”, – зазначив Арахамія, якого цитує “Лівий берег”.

Він також зазначив, що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення – це були дані розвідки.

“Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ… Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з’явилось… А перші два тижні, коли це дійсно траплялося – це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN дсь вже оприлюднені”, – наголосив Арахамія.

Читайте також:
“Західні ЗМІ вкидують фейки”: Арахамія каже, що ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021-го

Унікальних переглядів: 124
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Криголам “Ноосфера” вирушає у свій перший рейс до Антарктиди

Флагман українського науково-дослідного флоту криголам “Ноосфера” сьогодні вирушає у свій перший рейс до Антарктиди. Це судно держава придбала на виконання завдання президента Володимира Зеленського, до якого з відповідним проханням...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse