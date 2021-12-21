СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3616716 +6029
Летальні випадки:
93608 +346
Одужали:
3357405 +18850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16532593 (+28652). Оновлено: 08:20 21.12.2021
Home / Україна / Межа закону / У мережі опублікували повний текст підозри Порошенку

У мережі опублікували повний текст підозри Порошенку

21/12/2021 09:20

Видання “Українська правда” показало повний текст підозри п’ятому президенту Петру Порошенку в державній зраді.

Документ на 32 сторінках опублікували близько опівночі в понеділок, 20 грудня, в матеріалі “Поїхали, …твою мать!”. Історія “державної зради” Порошенка”.

Журналісти зазначили, що отримали документ від співрозмовника в правоохоронних органах.

Ознайомитися з повним текстом підозри та аргументами слідства можна за посиланням.

Нагадаємо, що 20 грудня про підозру Порошенку заявив керівник центрального штабу “Європейської солідарності” Олександр Турчинов.
Підозра Порошенку стосується постачання вугілля з ОРДЛО в умовах військового протистояння 2014-2015 років.

“Ситуація тоді була надскладною, було реальне військове загострення, і в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України, змогло дати тепло в оселі громадян України. Сьогодні владні силовики розповідають про підозру в цій сфабрикованій справі. Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що в останні два роки Україна, на чолі якої стоїть Зеленський і його команда, повністю зруйнували енергетичну безпеку нашої держави, яку забезпечили президент Порошенко та уряди в 2015-2019 роках”, – розповів він.

За словами Турчинова, зараз Порошенко перебуває за кордоном, але найближчим часом повернеться в Україну.

ДБР підтвердило, що підозра Порошенку підписана у “вугільній” справі підписана за статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.
А слідство СБУ закликало “не переводити у політичну площину” розслідування справи про держзраду Порошенка.

Читайте також:
ДБР хотіло вручити Порошенкові повістку. Але він проігнорував і “поїхав у невідомому напрямку”. ВІДЕО

Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Читайте також:
ДБР закрило “церковну справу” проти Порошенка

Унікальних переглядів: 206
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ексвійськовий хотів “злити” в Росію секретні дані про систему управління ППО, – СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила ексчиновника одного із підрозділів Повітряних сил Збройних сил України на прихованому зборі секретних військових відомостей. Про це пресцентр СБУ повідомив у вівторок, 21...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse