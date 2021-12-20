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Порошенку підписали підозру в держзраді у “вугільній” справі, – Турчинов

20/12/2021 15:27

Офіс генерального прокурора підписав підозру в держзраді п’ятому президенту, лідерові “Європейської солідарності” Петру Порошенку у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій.

Як передає “Новинарня“, про це у понеділок, 20 грудня, заявив керівник центрального штабу “Європейської солідарності” Олександр Турчинов.

“Генеральна прокурорка Венедіктова не підписала цей фейковий документ, не підписала цю підозру. Її підписав один із її заступників на прізвище Симоненко”, – заявив він.

“Зеленський та його команда скеровують силові структури на боротьбу з політичною опозицією, і насамперед – з лідером опозиції “Європейською солідарністю” та безпосередньо її головою Петром Порошенком. Владі було достеменно відомо, що Порошенко збирається від’їжджати на заплановані зустрічі з Вселенським патріархом та європейськими лідерами. Враховуючи цю інформацію, вони почали брудне шоу, яке називалось “Негайне вручення чергової повістки Петру Порошенко на черговий допит”, – сказав на брифінгу в Києві Турчинов.

Він повідомив, що підозра Порошенку стосується постачання вугілля в умовах військового протистояння 2014-2015 років.

“Ситуація тоді була надскладною, було реальне військове загострення, і в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України, змогло дати тепло в оселі громадян України. Сьогодні владні силовики розповідають про підозру в цій сфабрикованій справі. Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що в останні два роки Україна, на чолі якої стоїть Зеленський і його команда, повністю зруйнували енергетичну безпеку нашої держави, яку забезпечили президент Порошенко та уряди в 2015-2019 роках”, – розповів він.

За словами Турчинова, зараз Порошенко перебуває за кордоном, але найближчим часом повернеться в Україну.

“Не сподівайтесь, після запланованих зустрічей та короткої відпустки Петро Порошенко повернеться в Україну і ваша чергова справа, чергове брудне шоу знову перетвориться у фарс”, – заявив Турчинов.

“Вова отримав собі такий бажаний подаруночок на Святого Миколая – підозру Порошенку. Тепер йому буде про що радісно повідомити у новорічному зверненні. А нам буде нагода поговорити про вугілля і як його вдалося закумулювати в країні 2014 року, і чому його немає зараз. І про те, хто тисне на правоохоронні органи заради підозр своїм політичним конкурентам, впевнено крокуючи шляхом Януковича.

А держзрада єдиному Верховному Головнокомандувачу, який реально воював з росіянами від чотири рази уклоніста Вови, що віддав Путіну Цемаха і Вагнерівців – це такий собі зелений оксюморон на межі з кокаїновим брєдом, в якому ми живемо. Поки що”, – написала в фейсбуці нардепка від “Європейської солідарності” Вікторія Сюмар.

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Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

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