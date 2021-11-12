Справа Медведчука: ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Демчишину

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Державне бюро розслідувань повідомило ексміністру енергетики у сприянні про підозру терористичним організаціям “Л/ДНР”.

Про це в п’ятницю, 12 листопада, інформує пресслужба відомства.

Працівники бюро розслідують справу щодо злочинної схеми сприяння терористичним організаціям “ЛНР” і “ДНР” групою громадян, до якої входив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості, а також чинний народний депутат.

Під час слідства правоохоронці встановили, що організатори налагодили поставки вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти українських держпідприємств на суму приблизно 1,5 мільярда гривень.

Вони відбувались наприкінці 2014-го – початку 2015 років за співучастю колишнього високопосадовця, який наразі є народним депутатом.

Зловмисники організували схему поставок вугілля з ОРДЛО за безпосереднього сприяння вищих представників влади Російської Федерації.

У відомстві нагадали, що одному з учасників, який забезпечував поставки вугілля з тимчасово окупованих територій, слідчі ДБР ще 19 вересня поточного року повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання слідчого щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень. На цей час він утримується під вартою.

Сьогодні слідчі повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) іншому співучаснику злочинів – колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості.

“У змові з посадовцями українських держорганів та підприємств, представниками влади РФ він організував придбання вугілля у підконтрольних терористичним організаціям підприємств за державні кошти.

Ці дії поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій “Л/ДНР”, чим підірвали економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавили нашу країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надали Російській Федерації більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності проти неї”, – інформують у ДБР.

Зараз ексміністр переховується від українського правосуддя за кордоном. Повідомлення про підозру надіслано на адреси останніх відомих місць його проживання.

У ДБР не називають імена фігурантів справи. Проте, за даними ЗМІ, йдеться про ексміністра енергетики і вугільної промисловості Володимира Демчишина, а також нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру в державній зраді та сприянні тероризму. Справа стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

За даними слідства, народний депутат Віктор Медведчук схиляв керівництво України до постачання палива із ОРДЛО і сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, усього протягом 2015 року за постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей та на виконання загального злочинного плану щодо сприяння діяльності терористичним організаціям “ЛНР” і “ДНР”, перераховано, обготівковано та розподілено на їх користь не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів сплачених у готівковій формі, з запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

12 жовтня суд відправив Медведчука на домашній арешт до 7 грудня. Йому заборонено цілодобово покидати квартиру в Києві.

Прокуратура же клопотала про тримання Медведчука під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1 мільярд гривень.

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