ДБР хотіло вручити Порошенкові повістку. Але він проігнорував і “поїхав у невідомому напрямку”. ВІДЕО

Петро Порошенко

П’ятому президенту і народному депутату від “Євросолідарності” Петру Порошенку хотіли вручити повістку, але він “проігнорував правоохоронців”.

Про це у п’ятницю, 17 грудня, повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

У ДБР заявили, що розслідують кримінальне провадження про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

17 грудня, для встановлення усіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він “проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку”.

З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження ДБР повідомляє, що діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством, у тому числі, щодо виклику високопосадовців та вручення відповідних повідомлень, додали у відомстві.

Держбюро також опублікувало відео випадку:

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