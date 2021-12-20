Слідство СБУ закликало “не переводити у політичну площину” розслідування справи про держзраду Порошенка

Петро Порошенко. Фото: пресслужба "Європейської солідарності"

Начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч заявив, що розслідування кримінального провадження у “вугільній” справі, в якій було оголошено про підозру нардепу Петру Порошенку, відбувається у межах закону і закликав не переводити слідчі дії у політичну площину.

Про це він заявив під час брифінгу в понеділок, 20 грудня.

Так, слідство СБ вважає, що під час виконання повноважень президента Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.

В основу підозри лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази, заявили в СБУ.

“У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді Президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій”, – цитує Буліча пресцентр СБУ.

За версією слідства, такі дії були допомогою РФ і терористичним організаціям, так званим Л/ДНР, у підривній діяльності проти України.

“А відтак є однією з форм державної зради”, – певні в спецслужбі.

Підписання та вручення нардепу повідомлення про підозру відбулося у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України (направлено за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи), додали в СБУ.

У свою чергу керівник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець повідомив, що раніше спецслужба оголосила підозри трьом фігурантам даного провадження в рамках розслідування цієї резонансної справи.

Він нагадав, що розірвання контрактів з ПАР спровокувало хвилю “віялових” відключень електроенергії в нашій країні. А незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України були організовані за сприяння народного депутата Віктора Медведчука під впливом РФ.

За час функціонування цих схем проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

Раніше цього ж дня про підозру Порошенку заявив керівник центрального штабу “Європейської солідарності” Олександр Турчинов.

З його слів, підозра Порошенку стосується постачання вугілля в умовах військового протистояння 2014-2015 років.

“Ситуація тоді була надскладною, було реальне військове загострення, і в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України, змогло дати тепло в оселі громадян України. Сьогодні владні силовики розповідають про підозру в цій сфабрикованій справі. Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що в останні два роки Україна, на чолі якої стоїть Зеленський і його команда, повністю зруйнували енергетичну безпеку нашої держави, яку забезпечили президент Порошенко та уряди в 2015-2019 роках”, – розповів він.

За словами Турчинова, зараз Порошенко перебуває за кордоном, але найближчим часом повернеться в Україну.

ДБР підтвердило, що підозра Порошенку підписана у “вугільній” справі підписана за статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

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Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

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