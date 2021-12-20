ДБР офіційно підтвердило підозру Порошенку

Петро Порошенко. Фото: Європейська солідарність

Підозра пʼятому президенту Петру Порошенку у “вугільній” справі підписана за статтями про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань в понеділок, 20 грудня.

“Працівники ДБР у взаємодії зі СБУ та під процесуальним керівництвом офісу генпрокурора розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “ЛНР” та “ДНР” групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд гривень”, – йдеться в повідомленні.

Порошенко підозрюється у змові з групою осіб, зокрема і з числа представників топкерівництва Росії, з метою сприяння діяльності терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.

У вересні-листопаді 2021 рокупідозри у цьому провадженні було повідомлено члену політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку та ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля.

“На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало Росії більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності”, – додали в ДБР.

Раніше цього ж дня про підозру Порошенку заявив керівник центрального штабу “Європейської солідарності” Олександр Турчинов.

З його слів, підозра Порошенку стосується постачання вугілля в умовах військового протистояння 2014-2015 років.

“Ситуація тоді була надскладною, було реальне військове загострення, і в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України, змогло дати тепло в оселі громадян України. Сьогодні владні силовики розповідають про підозру в цій сфабрикованій справі. Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що в останні два роки Україна, на чолі якої стоїть Зеленський і його команда, повністю зруйнували енергетичну безпеку нашої держави, яку забезпечили президент Порошенко та уряди в 2015-2019 роках”, – розповів він.

За словами Турчинова, зараз Порошенко перебуває за кордоном, але найближчим часом повернеться в Україну.

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Нагадаємо, за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала щонайменше 200 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

Фігурантами справи є ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру – за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

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