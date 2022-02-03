Філологічна “розрядка”: Білий дім більше не називатиме вторгнення РФ в Україну “неминучим”. І ось чому

Джен Псакі. Фото: Official White House

Білий дім більше не вживатиме для оцінки загрози масштабного вторгнення РФ в Україну слово imminent, яке в Україні перекладають як “неминучий”, хоча лінгвісти зауважують, що насправді воно має дещо інший відтінок.

Про відмову від цього визначення повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час регулярного брифінгу в середу, 2 лютого, пише “Укрінформ“.

“Я вжила це слово (imminent – “Н”) одного разу. І думаю, що інші використовували його. А потім ми припинили його використовувати, оскільки, я думаю, це надсилало сигнал, якого ми не збиралися надсилати – нібито ми знаємо, що президент Путін ухвалив рішення [про вторгнення]”, — зазначила Псакі.

Вона нагадала, що в більшості випадків казала “Росія може вдатися до вторгнення в будь-який момент”, і це залишається актуальним.

“Проте ми досі вважаємо, що Путін поки не ухвалив рішення в цьому питанні”, – додала Псакі.

Попереднього тижня Псакі заявила, що вторгнення російських військ в Україну продовжує бути “неминучим” (imminent), що спричинило негативну реакцію Києва. Зокрема, президент Володимир Зеленський наголосив, що такі дефініції “можуть викликати паніку й економічні потрясіння”.

А міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу в четвер, 3 лютого, наголосив на “зміні риторики Білого дому” в контексті ймовірності нападу Росії.

“Хочу звернути увагу, що і наші західні партнери, стратегічні партнери змінили свою риторику. Ви можете почути це з вислову секретаря Білого дому. Сьогодні ми отримали дуже важливий сигнал, що нарешті слово “imminent” як “невідворотні” стосовно можливого вторгнення вже не застосовується в офіційній риториці”, – зазначив Резніков.

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Водночас лінгвісти зауважують, що перекладати слово imminent як “неминучий” не зовсім правильно. Бо насправді воно має дещо інший відтінок значення і радше свідчить про “загрозу, яка нависає”, що не дорівнює значенню “є неминучою”.

Про це, зокрема, пише журналіст і лінгвіст Володимир Ільченко, який наразі мешкає у Нью-Йорку.

“Перекладати його слід по-різному, залежно від поєднання з іншими словами і контексту. Але в жодному разі не як щось «неминуче»”, – зауважує Ільченко.

Він розповів, що “випробував” семантику терміну imminent на американцях.

“Усі співбесідники відзначають, що, по-перше, воно передає відчуття нагальності, швидкого наближення події, яка ось-ось відбудеться, нависає над головою; по-друге, містить конотацію загрозливості, небезпеки цієї події. Але не передбачає невідворотності чи фатальності, для передачі яких є інші слова багатої англійської мови: inevitable, unavoidable, unescapable (неминучий, неуникний, невідворотний).

Онлайн-словник англійської мови merriam-webster пропонує такі значення imminent:

Очікуваний найближчим часом, прийдешній. Часто використовується для позначення чогось поганого, небезпечного, що видається загрозливо близьким.

До синонімів словник відносить такі лексеми: impending (прийдешній, навислий, загрозливий); looming (загрозливий, навислий); pending (очікуваний, навислий); threatening (загрозливий). І нічого зі сфери невідворотності… Як Дамоклів меч – постійно нависає, але не є невідворотним“, – наголошує лінгвіст.

При цьому серед прикладів вживання цього терміну у згаданому словнику згадані й новини, пов’язані з нинішньою загрозою вторгнення російських військ в Україну.

“Отже, в першому прикладі бачимо, що плутанина зі значенням imminent в українському контексті, спричинена, очевидно, некоректним подвійним англійсько-українським і українсько-англійським перекладом, так укорінилася в ЗМІ, що навіть словник подає слово imminent як вживане в одному значенні українськими та американськими посадовцями. Хоча, як ми з’ясували, значення цього слова відрізняється від того, як його подекуди перекладають і розуміють в Україні”, – зазначає Ільченко.

Він також наводить приклади більш доречного перекладу терміну imminent залежно від контексту:

Imminent aggression (про стан психічно хворих) – нестримна агресія.

Imminent threat (про страхові випадки) – безпосередня загроза.

Imminent invasion (у нашому випадку) – (нависла, нагальна, близька) загроза вторгнення; вторгнення, що може відбутися будь-якої миті; передбачуване вторгнення.

“Та аж ніяк не «неминуче вторгнення»”, – підкреслює Ільченко.

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