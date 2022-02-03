СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4169897 +39620
Летальні випадки:
100809 +210
Одужали:
3650854 +9380
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18308056 (+101202). Оновлено: 08:17 03.02.2022
Home / Світ / Америка / Філологічна “розрядка”: Білий дім більше не називатиме вторгнення РФ в Україну “неминучим”. І ось чому

Філологічна “розрядка”: Білий дім більше не називатиме вторгнення РФ в Україну “неминучим”. І ось чому

03/02/2022 15:01

Білий дім більше не вживатиме для оцінки загрози масштабного вторгнення РФ в Україну слово imminent, яке в Україні перекладають як “неминучий”, хоча лінгвісти зауважують, що насправді воно має дещо інший відтінок.

Про відмову від цього визначення повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час регулярного брифінгу в середу, 2 лютого, пише “Укрінформ“.

“Я вжила це слово (imminent – “Н”) одного разу. І думаю, що інші використовували його. А потім ми припинили його використовувати, оскільки, я думаю, це надсилало сигнал, якого ми не збиралися надсилати – нібито ми знаємо, що президент Путін ухвалив рішення [про вторгнення]”, — зазначила Псакі.

Вона нагадала, що в більшості випадків казала “Росія може вдатися до вторгнення в будь-який момент”, і це залишається актуальним.

“Проте ми досі вважаємо, що Путін поки не ухвалив рішення в цьому питанні”, – додала Псакі.

Попереднього тижня Псакі заявила, що вторгнення російських військ в Україну продовжує бути “неминучим” (imminent), що спричинило негативну реакцію Києва. Зокрема, президент Володимир Зеленський наголосив, що такі дефініції “можуть викликати паніку й економічні потрясіння”.

А міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу в четвер, 3 лютого, наголосив на “зміні риторики Білого дому” в контексті ймовірності нападу Росії.

“Хочу звернути увагу, що і наші західні партнери, стратегічні партнери змінили свою риторику. Ви можете почути це з вислову секретаря Білого дому. Сьогодні ми отримали дуже важливий сигнал, що нарешті слово “imminent” як “невідворотні” стосовно можливого вторгнення вже не застосовується в офіційній риториці”, – зазначив Резніков.

Читайте також:
Резніков пояснив, чому Україні не підходить система ППО “Залізний купол” і назвав ціну ракетної програми

Водночас лінгвісти зауважують, що перекладати слово imminent як “неминучий” не зовсім правильно. Бо насправді воно має дещо інший відтінок значення і радше свідчить про “загрозу, яка нависає”, що не дорівнює значенню “є неминучою”.

Про це, зокрема, пише журналіст і лінгвіст Володимир Ільченко, який наразі мешкає у Нью-Йорку.

“Перекладати його слід по-різному, залежно від поєднання з іншими словами і контексту. Але в жодному разі не як щось «неминуче»”, – зауважує Ільченко.

Він розповів, що “випробував” семантику терміну imminent на американцях.

“Усі співбесідники відзначають, що, по-перше, воно передає відчуття нагальності, швидкого наближення події, яка ось-ось відбудеться, нависає над головою; по-друге, містить конотацію загрозливості, небезпеки цієї події. Але не передбачає невідворотності чи фатальності, для передачі яких є інші слова багатої англійської мови: inevitable, unavoidable, unescapable (неминучий, неуникний, невідворотний).

Онлайн-словник англійської мови merriam-webster пропонує такі значення imminent:

  1. Очікуваний найближчим часом, прийдешній.
  2. Часто використовується для позначення чогось поганого, небезпечного, що видається загрозливо близьким.

До синонімів словник відносить такі лексеми: impending (прийдешній, навислий, загрозливий); looming (загрозливий, навислий); pending (очікуваний, навислий); threatening (загрозливий). І нічого зі сфери невідворотності… Як Дамоклів меч – постійно нависає, але не є невідворотним“, – наголошує лінгвіст.

При цьому серед прикладів вживання цього терміну у згаданому словнику згадані й новини, пов’язані з нинішньою загрозою вторгнення російських військ в Україну.

“Отже, в першому прикладі бачимо, що плутанина зі значенням imminent в українському контексті, спричинена, очевидно, некоректним подвійним англійсько-українським і українсько-англійським перекладом, так укорінилася в ЗМІ, що навіть словник подає слово imminent як вживане в одному значенні українськими та американськими посадовцями. Хоча, як ми з’ясували, значення цього слова відрізняється від того, як його подекуди перекладають і розуміють в Україні”, – зазначає Ільченко.

Він також наводить приклади більш доречного перекладу терміну imminent залежно від контексту:

Imminent aggression (про стан психічно хворих) – нестримна агресія.
Imminent threat (про страхові випадки) – безпосередня загроза.
Imminent invasion (у нашому випадку) – (нависла, нагальна, близька) загроза вторгнення; вторгнення, що може відбутися будь-якої миті; передбачуване вторгнення.

“Та аж ніяк не «неминуче вторгнення»”, – підкреслює Ільченко.

Читайте також:
“Дзеркальне вторгнення”: московська пропаганда анонсує наступ ЗСУ на Донбасі. Якби ж то

Унікальних переглядів: 98
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

П’ять країн-партнерів і Мінреінтеграції запустили Фонд “Партнерство за сильну Україну”

У Києві підписали Меморандум про створення Фонду “Партнерство за сильну Україну”. Урочиста церемонія з нагоди початку роботи Фонду відбулася 2 лютого під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse