Резніков пояснив, чому Україні не підходить система ППО “Залізний купол” і назвав ціну ракетної програми

Ілюстративне фото. Запуск "Нептуна". Фото: пресцентр ГШ ЗСУ

Орієнтовний розмір фінансування ракетної програми України на 10 років, за попередніми підрахунками, складатиме 250 мільярдів гривень.

Про це на брифінгу в четвер, 3 лютого, заявив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на запитання журналістів про виклики, які стоять перед нашою державою в контексті протиповітряної оборони.

Так, медійники, зокрема, запитували, чи розглядає Україна варіант придбання ізраїльської системи протиповітряної оборони “Залізний купол”.

Міністр на це відповів так:

“Що стосується цкавості щодо систем ППО Ізраїлю… Не тільки Ізраїлю. Ми спілкуємося зі всіма країнами, які мають сучасне обладнання. Бо в Ізраїлі система “Залізний купол” захищає міста Ізраїлю від повільних ракет, котрі летять повільно, на маленьку відстань і зроблені в гаражах на сусідніх територіях, з якими вони (Ізраїль – Н.) воюють. Це не вирішення питання для захисту наших стратегічних об’єктів – атомних електростанцій, аеродромів тощо”.

Резніков висловив думку, що Україні потрібна система ППО.

“Так, у нас є свої українські сили ППО. Звісно, вони неідеальні. Для цього розроблена і вже перебуває на затвердженні в РНБО ракетна програма на 10 років. Вона підготовлена Міністерством оборони разом із Збройними силами. Документ передбачає орієнтовне фінансування на 10 років – 250 мільярдів гривень. Але зараз це все ще раз обліковується та прораховується. Як буде затверджена (програма – Н.) з боку РНБО – під це буде прописана державна цільова програма, затверджена парламентом. І це буде окремий рядок в бюджеті України протягом 10 років”, – коментує міністр.

Разом з тим, Резніков висловив думку, що очікує саме від української промисловості створення і системи протиповітряної, і протиракетної допомоги.

“… Зараз є такі речі, які ми просимо дати партнерів вже та негайно, щоби захистити наше небо. А систему ми готуємо та робимо… У нас є чудові наші підприємства – і КБ “Луч”, і “Південне”, і “Іскра”… Я маю надію, що систему ПРО і ППО ми переважно матимемо українську”, – резюмував міністр.

Як писала Новинарня, Резніков очікує затвердження ракетної програми України в 2022 році.

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