“Наче вертаються з вирію”: в Україну прибув ще один літак зі США з 90 тоннами боєприпасів

Фото з ФБ Олексія Резнікова

В Україну прибуло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у фейсбуці в п’ятницю, 11 лютого.

“Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних сил України. Загальна вага військової допомоги від США на даний момент сягає 1300 тонн”, – заявив Резніков.

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