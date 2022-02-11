“Ще дві пташки в Києві”: Резніков заявив про отримання загалом 15 літаків зі зброєю зі США

Увечері в четвер, 10 лютого, до Києва прибули ще два літаки з військовою допомогою США для України.
Про це повідомив у твіттері міністр оборони Олексій Резніков.
“Ще дві пташки в Києві! “Джавеліни”, гранати та інші оборонні боєприпаси для ЗС України”, – сповістив він.
Міністр зазначив, що вага військової допомоги від американських партнерів, яка була доставлена сьогодні – близько 130 тонн.
“Загалом ми вже отримали 15 “пташок” загальною вагою понад 1200 тонн! Буде продовження”, – розповів Резніков.
Нагадаємо, 9 лютого дев’ятий борт зі США доставив в Україну 80 тонн бойових патронів, того ж дня прибув 10-й літак з військовою допомогою.
Як писала “Новинарня“, 9 лютого також в Україну прибув літак з допомогою від Британії для потреб ТрО.
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