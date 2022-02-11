“Ще дві пташки в Києві”: Резніков заявив про отримання загалом 15 літаків зі зброєю зі США

Фото: твіттер Олексія Резнікова

Увечері в четвер, 10 лютого, до Києва прибули ще два літаки з військовою допомогою США для України.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони Олексій Резніков.

“Ще дві пташки в Києві! “Джавеліни”, гранати та інші оборонні боєприпаси для ЗС України”, – сповістив він.

Міністр зазначив, що вага військової допомоги від американських партнерів, яка була доставлена сьогодні – близько 130 тонн.

“Загалом ми вже отримали 15 “пташок” загальною вагою понад 1200 тонн! Буде продовження”, – розповів Резніков.

Нагадаємо, 9 лютого дев’ятий борт зі США доставив в Україну 80 тонн бойових патронів, того ж дня прибув 10-й літак з військовою допомогою.

Як писала “Новинарня“, 9 лютого також в Україну прибув літак з допомогою від Британії для потреб ТрО.