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Дев’ятий борт зі США доставив в Україну 80 тонн бойових патронів

09/02/2022 16:51

Уже дев’ятий борт зі США доставив в Україну 80 тонн бойових патронів.

Про це у середу, 9 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“9-й птах від Сполучених Штатів Америки та другий борт військової допомоги, який сьогодні приняв аеропорт Бориспіль! Тож, борт від наших друзів із США доправив у Київ амуніцію вагою понад 80 тонн. Мова йде про бойові патрони. Дякую за послідовну підтримку у всіх напрямках!”, – написав міністр у ФБ.

Передісторія

Попередній борт зі Сполучених Штатів прилетів до нашої країни 1 лютого і доставив Україні 84 тонни боєприпасів.
Перед цим 31 січня літак зі США доставив Україні ще 84 тонни боєприпасів.
Напередодні 28 січня літак привіз 81 тонну боєприпасів.
25 січня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився третій літак з новою партією додаткової оборонної допомоги зі Сполучених Штатів.
Тоді літак привіз 79 тонн озброєння і боєприпаси оборонного призначення, в тому числі 300 протитанкових ракет Javelin.
Перший літак з цією допомогою прилетів до України у ніч на 22 січня в аеропорт Києва прибула перша партія оборонної допомоги (летальної зброї) зі Сполучених Штатів.
Перша партія включала 200 тис. фунтів (90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для українських військових на лінії фронту. Окрім протитанкових ракет Javelin літак вперше привіз до України одноразові гранатомети SMAW-D.
23 січня в Україну прибула друга партія оборонної допомоги від Сполучених Штатів у вигляді летального озброєння для Збройних сил вагою 80 тонн.
Пакет допомоги був ухвалений президентом Байденом у грудні 2021 році. Також у США представили законопроєкт про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, який має на меті спрощення надання військової допомоги Україні.

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