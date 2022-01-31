Польща ухвалила рішення передати Україні летальне озброєння

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Польща прийняла рішення про передачу Україні летального оборонного озброєння.

Про це під час пресконференції у Варшаві в понеділок, 31 січня, повідомив голова Бюро національної безпеки РП Павел Солох.

Як передає “Укрінформ”, це рішення прийнято у тісній співпраці між урядом та канцелярією президента Польщі.

“Прийнято рішення про передачу українській стороні боєприпасів оборонного характеру для захисту, а не наступальних дій. Це рішення зараз реалізовує міністр національної оборони”, – повідомив Солох. На уточнююче запитання, чи призначено це озброєння для протиповітряної оборони, він відповів “так”. Водночас посадовець додав, що деталі згодом оприлюднить МО Польщі. “Ми зробили пропозицію українській стороні і чекаємо на відповідь”, – констатував Солох. З його слів, Польща поставить Україні те озброєння, яке Київ обере із запропонованого польською стороною переліку. “Ми готові це зробити у будь-який момент”, – наголосив голова BBN. Пан Солох також поінформував, що польська пропозиція на сьогодні включає можливість передачі “кількадесяти тисяч штук боєприпасів”, і військова допомога може бути доставлена в Україну “упродовж кількох днів”. Польський посадовець додав, що Варшава також надасть Києву гуманітарну допомогу – обладнання й засоби, необхідні для евакуації населення, охорони здоров’я. За його словами, у вівторок, 1 лютого, до Києва прибуде глава польського уряду Матеуш Моравецький, а в понеділок там перебуває голова бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в понеділок у твіттері, що 1 лютого він проведе телефонну розмову з главою польського оборонного відомства Маріушем Блащаком. Головна тема переговорів – зміцнення оборонних можливостей для гарантування миру і безпеки в регіоні.

Нагадаємо, 27 січня Сейм Польщі попросив ЄС і НАТО надати всебічну підтримку Україні.

У цей час Варшава вела консультації щодо постачання зброї в Україну та висловлювала готовність надати підтримку на тлі загрози нового вторгнення Росії, але не розкривала подробиці через питання безпеки.

Заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцепа заявляв, що Варшава готова “підтримати Україну у всьому, що потрібно”.

29 січня глава СОУ Олексій Резніков в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita зазначав, що Україна поки що не отримала від Польщі військової допомоги.

Як відомо, бажання Польщі зробити військову допомогу Україні непублічною пов’язують із тим, що з 1 січня 2022 року Польща перебрала головування в ОБСЄ.

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