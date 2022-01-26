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Чехія передає Україні 4000 артилерійських снарядів, – ЗМІ

26/01/2022 19:00

Уряд Чехії схвалив передачу Україні 4000 артилерійських снарядів, допомогу скерують через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомляє в середу, 26 січня, місцеве видання Idnes.

За даними ЗМІ, міністр оборони Чехії Яна Чорнохова запропонувала безоплатно передати Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів.

З її слів, до України могло бути відправлено близько 5000 одиниць боєприпасів.

За даними Idnes, уряд схвалив передачу 4000 снарядів на суму близько 37 млн. крон (1,7 млн. доларів).

“Ми країна, яка має свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це торкається нас побічно, це загрожує нашій безпеці”, – заявляв сьогодні у парламенті прем’єр-міністр Петро Фіала, коментуючи можливість військових поставок Україні.

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