В аеропорту Львова приземлився британський Globemaster зі зброєю, – ЗМІ

Фото з ФБ Юрія Филюка

В аеропорту “Львів” приземлився літак Boeing C-17 Globemaster III, який належить Великобританії.

Світлину літака в аеропорту оприлюднив на своїй сторінці у ФБ в середу, 26 січня, підприємець, засновник Urban Space і Promprylad Юрій Филюк.

“Натівський літак приземлився у Львові”, – написав Филюк.

За інформацією сайту “Думская”, британська авіація доставила нову партію зброї для Збройних сил України.

Уранці військово-транспортний літак Boeing C-17 Gloubmaster III вилетів із британської авіабази Брайз Нортон, а о 12.04 приземлився у Львові.

За даними ЗМІ, борт доставив протитанкові гранатомети NLAW, обладнання та інше спорядження для нашої армії.

Офіційні коментарі з боку українського військово-політичного керівництва поки що відсутні.

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