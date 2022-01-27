Сейм Польщі попросив ЄС і НАТО надати всебічну підтримку Україні

Сейм Польщі ухвалив резолюцію, у якій висловив свою опозицію політиці Росії та звернувся до урядів країн НАТО та ЄС з проханням надати всебічну підтримку Україні на тлі російської агресії.

Про це в четвер, 27 січня, інформує польське видання Onet.

Проєкт резолюції підтримали 456 депутатів, проти був лише депутат “Конфедерації” Гжегож Браун, ніхто не утримався.

У резолюції йдеться, що Сейм Польщі із занепокоєнням спостерігає за діями Російської Федерації проти України.

“Ця діяльність створює серйозний ризик спричинення збройного конфлікту та дестабілізації Європи, що суперечить інтересам Республіки Польща”, – сказано в документі.

“Звертаємося до урядів країн НАТО та Європейського Союзу з проханням надати всебічну підтримку Україні, яка опинилася перед обличчям війни, та тверду відповідь держав-членів Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору на агресію Російської Федерації”, – йдеться в ухваленій постанові.

Зазначається, що одним із виявів нинішньої кризи є енергетичний тиск Російської Федерації, спрямований проти країн Європейського Союзу та його партнерів.

“Ми проти запуску газопроводу “Північний потік-2″, який розриває європейську єдність перед обличчям агресивних дій Російської Федерації”, – заявили депутати.

“Сейм Республіки Польща висловлює свою опозицію політиці Російської Федерації, яка порушує міжнародне право та руйнує порядок і мир у Європі. Переживши історію ХХ століття, ми вважаємо своїм обов’язком… закликати наших союзників і партнерів до дій солідарності, спрямованих на запобігання загрози збройного конфлікту в Європі”, – йдеться в резолюції парламенту.

Як наголосили депутати, Україна є суверенною, вільною і демократичною державою.

“Цілісність її території, недоторканність її кордонів і право на самовизначення українського народу жодним чином не повинні порушуватися. Українське суспільство має право вирішувати своє майбутнє. Шлях України до членства в Європейському Союзі і НАТО має залишатися відкритим, і її право на вступ є безперечним”, – йдеться в резолюції.

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