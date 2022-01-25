У Польщі більшість громадян виступає за підтримку України у разі вторгнення РФ

У Польщі дві третини громадян виступають за надання Україні підтримки у випадку вторгнення російських військ.
Як передає “Новинарня” у вівторок, 25 січня, про це свідчать результати дослідження, проведеного центром United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna i RMF FM.
Найбільше симпатиків надання допомоги Києву серед прихильників опозиційних ліво-ліберальних сил: Громадянської коаліції (78%) та Лівиці (86%). Серед прихильників владної у Польщі правоконсервативної партії “Право і Справедливість” (PiS) за підтримку України виступає 65% респондентів.
Згідно з дослідженням, що старші респонденти, то вони активніше підтримують надання допомоги Україні.
Відповідаючи на запитання, якого роду підтримка з боку Польщі була би найоптимальнішою, найбільше осіб вказало на дипломатичні дії Варшави (42,4%), передачу озброєння (41%), економічну допомогу (39%).
Водночас у Польщі не користується значною підтримкою питання можливого прийняття біженців з України.
Зокрема, лише 26% підтримує прийняття біженців у разі потреби. Ще менше польських респондентів підтримують направлення польських військових в Україну, за це виступає лише 15% опитаних.
Читайте також:
Прем’єр Польщі назвав відмову ФРН надати Україні зброю “великим розчаруванням”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!