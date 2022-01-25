Прем’єр Польщі назвав відмову ФРН надати Україні зброю “великим розчаруванням”

Прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький. Фото: Olivier Hoslet/AP

“Інвестиції” президента Російської Федерації у політиків і лобістів на Заході приносять свої результати. Відмова Берліна надати Києву зброю для захисту від агресора є “великим розчаруванням”.

Як передає “Новинарня“, про це у вівторок, 25 січня, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у фейсбуці.

“Із занепокоєнням спостерігаємо за ситуацією в Україні та реакцією наших сусідів з Німеччини у світлі загрози з боку Росії. Великим розчаруванням є, зокрема, призупинення згоди Німеччини для постачання зброї з Естонії для країни, яка готується до оборони перед агресором”,- заявив Моравецький.

За його словами, реалізується чорний сценарій щодо якого Польща віддавна застерігала: “будівництво Nord Stream 2, газовий шантаж Росії, мільярди, “інвестовані” Путіном у колишніх політиків і лобістів, дають йому знаряддя для тероризування чергових країн Європи”.

Моравецький наголосив, що Польща вже багато років рішуче підтримує український шлях до інтеграції з Європою і Заходом.

“Ми послідовно виступаємо проти чергових актів агресії з боку Росії, зокрема нелегального захоплення Криму. Наш голос зараз на боці наших сусідів з Києва. Ми – на боці української свободи, демократії, безпеки та права українців самостійно вирішувати долю свого народу ”, – сказав глава польського уряду.

Він додав, що економічні та енергетичні інтереси не можуть сприйматися як привід для агресії щодо України.

Нагадаємо, Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження. Йшлося про передачу 122-мм гаубиць, вироблених в НДР.

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