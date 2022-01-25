СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3889488 +19118
Летальні випадки:
99443 +161
Одужали:
3591201 +5863
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17581514 (+58184). Оновлено: 08:15 25.01.2022
Home / Україна / Політика / Українські євреї закликали канцлера ФРН до більш рішучого опору агресії РФ

Українські євреї закликали канцлера ФРН до більш рішучого опору агресії РФ

25/01/2022 19:19

Українські євреї закликали німецького канцлера Олафа Шольца до більш рішучих дій, спрямованих на опір агресії Російської Федерації та надати необхідну підтримку Україні.

Як передає “Новинарня“, текст звернення опублікований у вівторок, 25 січня, на сайті Асоціації єврейських громадських організацій та общин України – Ваад.

“Ми, українські євреї, з історії наших родин добре знаємо, що таке війна, і які нещастя вона приносить усім народам. Ми, як і більшість наших співвітчизників, високо цінуємо різноманітну допомогу з боку Федеративної Республіки Німеччина нашій країні, а також зусилля федерального уряду, спрямовані на збереження миру в регіоні”, – йдеться у документі.

Наголошується, що “ескалація напруженості на кордонах України та її окупованих Російською Федерацією територіях продовжується”.

“Ми всі зараз розуміємо, що сценарій різкого загострення ситуації у сфері безпеки, аж до широкомасштабного збройного конфлікту з великою кількістю жертв та біженців до Європи, виглядає цілком можливим”, – мовиться у зверненні.

Єврейські громадські діячі вказують, що “на карту поставлено вже не тільки територіальну цілісність і державний суверенітет України – їх було попрано Російською Федерацією вісім років тому, і реакція міжнародної спільноти, як зараз уже очевидно, виявилася далеко недостатньою для того, щоб вплинути на агресора”.

“Тепер же йдеться про саме існування України, як незалежної та суверенної держави та, внаслідок цього, про стабільність всього континенту”, – наголошують вони.

“Зараз, перед обличчям можливої ескалації російської збройної агресії щодо нашої країни, ми вважаємо за необхідне закликати Вас до більш рішучих дій, спрямованих на опір агресії РФ, і тільки після успіху – на стабілізацію ситуації. Ми з повною відповідальністю стверджуємо: в умовах, що склалися, перешкоджання постачанням озброєння в Україну через систему закупівель НАТО може бути інтерпретовано тільки як поступка під тиском Кремля, що невиправдано з логічної точки зору та просто неприпустимо – з моральної”, – йдеться в зверненні українських євреїв до канцлера ФРН.

Всі ми чудово знаємо, до чого призводить політика умиротворення та заохочення агресора.

“Навпаки, постачання Україні оборонних летальних видів озброєнь можуть відіграти критично важливу превентивну роль у припиненні агресивних планів Москви. Однозначно артикульована підтримка федеральним урядом прагнень України до членства в НАТО та в Європейському Союзі також буде чітким сигналом Кремлю про безглуздість продовження агресивної політики”,  – мовиться в заяві.

У силу як історичних причин, так і свого економічного та військово-політичного становища Німеччина несе особливу відповідальність за безпеку в регіоні, його мирний та стабільний розвиток.

“Ми впевнені, що федеральний уряд здатний зробити єдино правильні висновки з важких уроків історії та надати необхідну підтримку Україні в цей непростий для всіх нас час”, – закликали євреї України німецьку владу.

Звернення українських євреїв на сайті Ваад відкрите для підписання.

Як відомо, Ваад очолює правозахисник, дисидент та політв’язень радянських часів Йосиф Зісельс.

Читайте також:
Повторюються події 1939 року, коли домовленість Берліна й Москви “про ненапад” стала кроком до трагедії світового масштабу, – “ЄП”

Унікальних переглядів: 40
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Українські євреї закликали канцлера ФРН до більш рішучого опору агресії РФ

Українські євреї закликали німецького канцлера Олафа Шольца до більш рішучих дій, спрямованих на опір агресії Російської Федерації та надати необхідну підтримку Україні. Як передає “Новинарня“, текст звернення опублікований у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse