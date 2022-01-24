Повторюються події 1939 року, коли домовленість Берліна й Москви “про ненапад” стала кроком до трагедії світового масштабу, – “ЄП”

КОЛАЖ "ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАВДИ"

Українсько-німецькі відносини ризикують перетворитися на відносини жертви й помічника агресора, адже Німеччина де-факто підтримує агресію РФ проти України.

Про це йдеться в редакційній статті видання “Європейська правда” в понеділок, 24 січня.

При цьому українські журналісти-міжнародники та експерти закликали новий коаліційний уряд ФРН “змінити свою політику підтримки агресії проти України”.

“Якщо ж цього не станеться, українське суспільство, на жаль, зробить неуникний висновок: командувача ВМС Шьонбаха покарали не за неприйнятні шокуючі заяви, а за неавторизоване розголошення справжньої позиції німецького уряду”, – ідеться в статті.

В “ЄП” нагадали, що віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах публічно закликав світ поважати Путіна, висловив упевненість у незворотності анексії Криму та виступив проти вступу України й Грузії до НАТО. Після розголосу він подав у відставку.

“У Берліні вважають, що швидке та жорстке покарання командувача ВМС вирішує проблему і має заспокоїти громадське обурення в Україні. Але це не так. Ганебна історія з віцеадміралом стала не причиною, а лише приводом, який доповнив новини останніх днів та тижнів, що надходили з Німеччини та про Німеччину.

Шьонбах, надто відверто сказавши те, що він думає (і, напевно, те, що думають чимало інших посадовців), вивів ситуацію на принципово новий рівень”, – зазначають у “Європравді”.

Видання підкреслило, що в Україні Німеччину передусім сприймають як державу, що:

забороняє продаж своєї зброї для захисту цілісності України;

блокує постачання зброї іншими партнерами, зловживаючи механізмами НАТО, і тим самим підриває обороноздатність України;

блокує просування України до членства в НАТО;

побудувала “Північний потік-2”, розчистивши для Росії можливість нападу на Україну без зайвої загрози для ЄС.

“Якщо коротко, Німеччина дедалі більше стає пособником агресора у сприйнятті українців. Для Берліна це звучить грубо, але це правда. І це – справжня катастрофа, наслідки якої будуть дедалі глибшими”, – сказано в редакційній статті.

Журналісти зазначили, що йдеться саме про суспільне сприйняття, “до якого однозначно та безальтернативно призводить політика Берліна”. У цьому контексті згадали й подібні до Шенбахових заяви прем’єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера.

“Так, ми знаємо, що німецька політика непостачання зброї має корені у трагічних подіях минулого сторіччя, що Берлін таким чином намагається уникнути звинувачень в участі у будь-яких конфліктах у світі (посилання Берліна на потребу зберігати нейтралітет через участь у мертвому “нормандському форматі” є лише приводом, у який ніхто не вірить).

Але фактично політика Німеччини має рівно протилежний результат: вона стає учасником конфлікту, причому на боці агресора.

До того ж до певної міри повторюючи події 1939 року, коли саме домовленість Берліна та Москви “про ненапад” стала кроком до трагедії світового масштабу”, – наголосили в “ЄП”, попередивши, що “Німеччину, швидше за все, чекають серйозні та довгострокові іміджеві проблеми. А у наші часи імідж має також грошове вираження”.

“Будувати для себе імідж прибічника агресії щодо України – це вбивчий для Берліна вибір, який необхідно переглянути якнайшвидше. Адже йдеться про наслідки, що збережуться на десятиріччя.

Між державами на одному континенті нерідко бувають тертя та суперечки, злети та падіння у відносинах тощо, і суспільства часто схильні забувати як добре, так і погане минуле.

Але є один виняток: це війна. Війни надовго лишають у нації “генетичний код”, розподіл “свій-чужий”, який потім дуже довго та болюче виправляти.

Саме такий генетичний код формується зараз під час збройної агресії РФ проти України, коли є ті, хто нас підтримують, а є ті, хто блокують підтримку та підривають безпеку, допомагаючи агресору”, – сказано в статті.

Автори статті вказують на те, що публічну оцінку політиці Берліна вже дають країни Заходу.

“Увесь світ побачив маршрути британських літаків зі зброєю для України, які показово облітали німецьку територію, щоби уникнути запиту на транзит до свого союзника. Вагу цього акту публічної недовіри у Берліні, здається, знову недооцінили”, – ідеться в статті.

“Втім, для нас, як для українських журналістів та експертів, особливу вагу мають українсько-німецькі відносини, які мають підстави бути добрими, але ризикують перетворитися на відносини жертви та помічника агресора.

Нині Німеччина, яка ще проходить період зміни влади, має унікальну можливість це змінити. Новий німецький коаліційний уряд ще може принципово змінити свою політику підтримки агресії проти України”, – зазначили в “Європравді”.

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