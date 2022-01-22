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“Україна ніколи не поверне Крим, а Путін заслуговує на повагу”, – очільник ВМС Німеччини

22/01/2022 12:08

Очільник Військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах вважає, що Україна ніколи не зможе повернути Крим, а президент РФ Володимир Путін “заслуговує на повагу”.

Такі заяви він зробив на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара, пише НВ.

“Щодо того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт”, – сказав Шенбах, відповідаючи на питання про позицію Німеччини щодо розширення НАТО на схід.

За його словами, в Берліні вважають, що суверенна держава може приєднатися до НАТО, лише якщо вона відповідає всім вимогам. Що ж до України, то її вступ в Альянс наразі неможливий – через окупацію.

“Україна, звичайно ж, не може виконати вимоги, бо вона окупована. Принаймні окупований Донбас російською армією або тими, кого вони називають ополченцями”, — сказав віцеадмірал Шенбах.

А от Грузія критеріям для вступу в НАТО нібито й відповідає… але її членство в Альянсі, як вважає Шенбах, “було б нерозумним“.

“Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них”, — “пояснив” командувач ВМС Німеччини.

При цьому він наголосив, що “ми не можемо і не повинні давати Росії право голосу” щодо прийняття нових членів у НАТО.

За словами віцеадмірала, президент РФ Володимир Путін зацікавлений не в тому, “щоб мати маленьку смужку української землі“: його мета — розколоти Євросоюз і домогтися поваги, “якої він вимагає і, ймовірно, навіть заслуговує“.

“Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання”, — сказав голова ВМС Німеччини. 

Конференція індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара відбулася 21 січня, переглянути відеозапис виступу Кая-Ахіма Шенбаха можна тут.

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