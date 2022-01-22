МЗС України викликало посла Німеччини через заяви головкома ВМС ФРН

Анке Фельдгузен. Фото: kiew.diplo.de

Міністерство закордонних справ України викликало посла Німеччини Анку Фельдгузен у зв’язку з антиукраїнськими заявами командувача ВМС ФРН.

Про це пресслужба МЗС поінформувала в суботу, 22 січня, ввечері.

Приводом для виклику стали “неприйнятні висловлювання” командувача військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України, Україна не може відповідати критеріям членства в НАТО, а Путін заслуговує на повагу.

Крім того, Анці Фельдгузен озвучили “глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї”.

“Україна сподівається на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема у питаннях посилення обороноспроможності нашої держави перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування задля гарантування безпеки в Європі”, – йдеться в повідомленні МЗС.

Відомство наголосило, що партнери України мають виявляти твердість та солідарність для стримування руйнівних намірів Росії.

Передісторія

Як писала “Новинарня“, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Росією Кримський півострів “для України втрачений і ніколи не повернеться“. Окрім того, віцеадмірал Шенбах назвав вступ України в НАТО поки що неможливим, а Грузії – “нерозумним”, і висловив думку, що Володимир Путін “заслуговує на повагу”.

Міністерство закордонних справ України назвало категорично неприйнятними висловлювання Шенбаха і виступило з вимогою їх публічного спростування.

Як сказав у коментарі Bild представник міністерства оборони Німеччини, Шенбаху доведеться дати своєму керівництву офіційні пояснення щодо своєї заяви про Крим, а “заяви щодо змісту та вибору слів жодним чином не відповідають позиції федерального міністерства оборони”.

Як відомо, Німеччина не тільки відмовляє Києву в поставках летальної зброї, а й блокує експорт озброєння в Україну по лінії НАТО, перешкоджає поставці з Естонії артилерійських систем Д-30 радянського виробництва, що раніше належали Фінляндії, а до того – НДР.

На відміну від багатьох інших країни ЄС та НАТО, німецькі урядовці вважають, що такі поставки можуть лише посилити напруження з Росією та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є.

У коаліційній угоді новий уряд країни у складі соціал-демократів, зелених і вільних демократів прописав, що поставки зброї до кризових регіонів не дозволяються. Хоча відомо, що ФРН постачає зброю до багатьох країн, де влада може застосувати її у внутрішніх та зовнішніх конфліктах.

Водночас Німеччина надає Україні допомогу обладнанням нелетального призначення. Зокрема, ідеться про анонсування передачі мобільного польового госпіталю вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині Бундесвер також лікує важкопоранених українських військових.

За словами глави МЗС ФОН Анналени Бербок, рішення щодо неможливості поставки зброї Україні має історичний вимір. Мається на увазі напад нацистської Німеччини на СРСР під час Другої світової війни.

“Уявлення про те, що Німеччина надає зброю, з якої потім можуть вбивати росіян, для багатьох німців є дуже важким”, – розшифровує цю думку Марсель Дірсус з Інституту політики безпеки університету імені Крістіана Альбрехта.

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